Şerit ihlali kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Saltukova beldesi Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi. İddalara göre, Çaycuma'dan Bartın'a F.Ö.'nün kullandığı 81 AJ 218 plakalı Doblo araç ile aynı istikametten gelen 55 BT 030 Ford marka araç sağ şeritten sol şeride geçmeye çalıştığı esnada çarpıştı. Çarpmanın şiddetliyle F.Ö. aracıyla yön tabelasına ve direğe çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla yaralanan 2 kişi Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Direğe çarpan araç hurdaya dönerken çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.