Servis aracının çarptığı mobed yan yattı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Akçakoca yolu Elmatepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Devrek yol ayrımı istikametine seyir halinde olan İ.Y. idaresindeki üç tekerlekli mopede arkadan gelen 67 S 8048 plakalı servis aracı çarptı. Çarpmanın şiddeti ile moped devrilirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.Y.'yi ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Olay yerine gelen çekicinin mopedi yoldan kaldırmasının ardından trafik normale döndü. Servis aracının sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.