Sesli, Başkan Yiğit ile bir araya geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi önceki dönem belediye başkanlarından Murat Sesli, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit'i ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Kdz. Ereğli önceki dönem belediye Başkanlarından Murat Sesli, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, yönetim kurulu üyeleri Bagi tura ve Yaşar Gümüş ile dernek binasında bir araya geldi. Madenciliğin Zonguldak'ın varoluşunda ve gelişmesinde büyük önem taşıdığını belirterek, Uzun Mehmet'in kömürü bulduğu günden bu yana madenlerde binlerce şehit verildiğini ifade etti. Zonguldak madencisinin Türkiye sanayisinin gelişmesinde çok önemli bir rolü olduğunu ifade eden Sesli “Zonguldak'ta 10'larca yıldır madencilerimiz yerin yüzlerce metre altından kömürü yer yüzüne çıkarmak için can verdi alın teri döktü. Be vesile ile buradan bir kez daha madenlerde hayatlarını kaybeden tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Sizler burada kurduğunuz dernek ile maden şehidi ailelerine güzel hizmetler yapıyorsunuz. Çalışmalarınızı bizlerde yakından takip ediyoruz. Bu noktada bizimde üzerimize düşen bir görev varsa sonuna kadar sizlerin yanındayız. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yiğit ise derneğin kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Maden şehidi ailelerinin kamuda istihdam edilmesi noktasında mücadelelerinin devam ettiğini belirten Yiğit, bu konunun en kısa sürede çözüme kavuşmasını beklediklerini anlattı. Yiğit, Başkan Sesli'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.