Sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, Zonguldak'ta konser verdi

Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, Zonguldak'ta hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Zonguldak'ta yaz konserlerinde Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar sahne aldı. Konser öncesinde 40 bine yakın vatandaş konser alanını hınca hınç oldurdu. Uzunlar, birbirinden güzel şarkılarını hayranlarını seslendirerek, unutulmaz bir akşam yaşattı. Öte yandan Ekin Uzunlar'ın kemençe şovları ise büyük vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Vatandaşlar da sevilen sanatçı Ekin Uzunlar'ın şarkılarını telefon ışıklarını yakarak hep bir ağızdan eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren konser Uzunlar'ın sahneden ayrılmasıyla sona erdi.