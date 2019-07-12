Seyir halindeki araç alev aldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan aracın motor kısmından yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak-Bartın Karayolu üzerinde Çaycuma istikametinden Gökçebey istikametine doğru seyir halindeyken Perşembe ışıklarına yaklaştığı sırada Pınar Ö.'ye ait 67 AAE 986 plakalı aracın motor kısmından çıkan dumanlar aniden alev topuna döndü. Sürücü hemen otomobilini kenara çekip Çaycuma itfaiyesinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtan çıkan yangını kontrol altına alarak soğutma işlemi yaptı. Korku dolu anlar yaşayan sürücü bir süre sonra sakinleşti. İtfaiyenin araştırması sonucu yangının LPG yakıtından kaynaklandığı belirtildi.