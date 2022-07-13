İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seyir halindeki araç alev aldı

Zonguldak’ta seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Zonguldak'ta seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği aracın motor kısmı tamamen yandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak kent merkezinde Soner Ş. idaresindeki 06 DR 3590 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücüsü itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyüyen yangın kısa sürede motoru kapladı. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Söndürülen yangın sonrası aracın motor kısmının tamamen yandığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.