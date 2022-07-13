Seyir halindeki araç alev aldı

Zonguldak'ta seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği aracın motor kısmı tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak kent merkezinde Soner Ş. idaresindeki 06 DR 3590 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücüsü itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyüyen yangın kısa sürede motoru kapladı. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Söndürülen yangın sonrası aracın motor kısmının tamamen yandığı öğrenildi.