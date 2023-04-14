Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bir otomobil alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin İstasyon Mahallesi şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında meydana geldi. Ş.G.'ya ait olan 67 ZK 079 plakalı otomobil seyir halinde olduğu esnada motor kısmından birden alevlere teslim oldu. Otomobilin yandığını gören araç sürücüsü can havliyle aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan araca hemen müdahale ederek söndürdü. Otomobil alevlerin söndürülmesinin ardından maddi hasar oluştu. Yanan araç olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.