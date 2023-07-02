Seyir halindeki motosiklet alev alev yandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, seyir halindeki motosiklet bir anda alev alınca sürücü canını zor kurtardı.

Yangın, ilçenin 6 Nisan Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 DG 1664 plakalı motosiklet bir anda alev alırken, sürücü hemen yavaşlayarak kendisini yere attı. Kısa süre içinde motosiklet alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek motosiklete söndürme ve soğutma işlemi yaptı. Yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale gelirken, o anlar kameralara yansıdı.