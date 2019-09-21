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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev alırken, korku dolu anlar yaşayan sürücü kendini dışarı attı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev alırken, korku dolu anlar yaşayan sürücü kendini dışarı attı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Çaycuma ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan A.K.'ye ait otomobil, aniden motor kısmından çıkan yangın sonucu alevler içinde kaldı. Şoför can havliyle kendini dışarı attı. Yangını gören sanayi esnafı, Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa zamanda gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yapılan incelemeler sonucu yangının elektrikten dolayı kaynaklandığı belirtildi.

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