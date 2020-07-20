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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Zonguldak’ta seyir halindeyken alev alan otomobil yandı.

Zonguldak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil yandı.


Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesi Değirmenağzı Tünelleri mevkisindeki viyadükte 06 BZ 9137 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. Otomobilin arka tarafında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Aracının yandığını gören sürücü, aracı durdurarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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