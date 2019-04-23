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Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Zonguldak’ta seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zonguldak'ta seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Osman H. yönetimindeki 67 AB 293 plakalı otomobil seyir halindeyken motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Osman H. aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler daha sonra araçta soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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