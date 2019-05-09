Seyir halindeki plastik atık yüklü tır alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre olay, Alaplı ilçesi Kocaman mevkinde saat 15,00 sıralarında meydana geldi. Zonguldak'tan Afyonkarahisar'a plastik ve plastik atık malzeme taşıyan Erol Oktay idaresindeki 14 LD 340 plakalı tır, seyir halindeyken alev aldı. Tırdan dumanların yükseldiğini gören sürücü Erol Oktay itfaiyeden yardım istedi. Tır şoförü patlama sesini duyduktan sonra aracı yolun kenarına çekti. Bu sırada alevler büyümeden sürücü tırı dorsesinden ayırarak ileriye çekti. Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri hemen olay yerine gelerek yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında tırın kupasında da kısmi zarar oluştu .Yangının dorsede bulunan sol arka tekerin patlaması nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.