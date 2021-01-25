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Seyir halindeki tırın açılan dorsesi üst geçide takıldı

Zonguldak’ta Milli Egemenlik caddesinde seyir halinde ki tırın açılan dorsesi üst geçide takıldı.

Zonguldak'ta Milli Egemenlik caddesinde seyir halinde ki tırın açılan dorsesi üst geçide takıldı.


Olay gece saatlerinde Milli Egemenlik caddesi üzerinde meydana geldi. Zonguldak'tan Kozlu ilçesine seyirde olan 06 FV 8223 plakalı tırın dorsesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde açılarak üste geçide takıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ardından uzun uğraşlar sonucunda vinç yardımıyla üst geçide takılan dorse kurtarıldı. Öte yandan ilginç kazada can kaybı olmazken üst geçitte hasar meydana geldi.

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