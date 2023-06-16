Siber Güvenlik Merkezi Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır başkanlığında dün, Mühendislik Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya dış paydaş temsilcileri TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü'nden Kıdemli Uzman Araştırmacı Fahrettin Tarhan, konuk olarak Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Nesibe Yalçın, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Siber Güvenlik Koordinatörü Muhammed Temli ve Uzman Kadir Kaan İnaloğlu, Cyrops Siber Güvenlik Kurucu ortağı Sadican Üstün, Üniversite Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seda Tapdık ve Merkez Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Oğuz Kızılçay ile Öğr. Gör. Emre Özgül katıldı.

Siber güvenlik bilincinin ve farkındalığının artırılması, geliştirilmesi ve kurumlarla yapılabilecek iş birlikleri üzerine gerçekleştirilen toplantıda, merkezin geçmiş dönemlerdeki faaliyetleri ile gelecek dönemlerdeki faaliyetleri ele alındı. 9 aylık süreçte yapılan faaliyet, etkinlik ve ziyaretlere dikkat çekildi.

Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih toplantıda konuşan Çakır, merkezin çalışmaları ve gerçekleştirilmesi düşünülen projeler için dış paydaşların katkısını özellikle vurgulayarak 9 aylık periyotta Üniversitenin her alanda temsil etme gayreti göstererek 16 üst düzey ziyaret, 6 eğitim faaliyet ve etkinliği, Huawei ICT Akademi ve Zonguldak İli O.S.B ile 2 önemli protokol ve 6 seminer gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çakır, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde ilde ayrıca gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik ile ilgili ekibi ile çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından son buldu.