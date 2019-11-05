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"Siber Güvenlik Merkezi" projesi başarıyla tamamlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından onaylanan TR81/19/TD/0075 numaralı "Malware Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi Teknik Destek" projesi başarı ile sona erdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından onaylanan TR81/19/TD/0075 numaralı "Malware Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi Teknik Destek" projesi başarı ile sona erdi.


Özellikle "Tersine Mühendislik" (Reverse Engineering) üzerinde durulan eğitimde, teorik ve sanal ortamda uygulamalı olarak zararlı yazılım tespiti yapıldı ve hafızadaki hareketlilik farklı programlarla incelendi. Son derece verimli geçen eğitimin sonunda 24 katılımcı, belgelerini almaya hak kazandı.


Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Çetiner, bir projenin daha başarı ve verimlilikle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyetini ifade ederek, desteğini esirgemeyen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya ve Rektör Yardımcısı Haktan Özaçmak'a teşekkürlerini sundu.

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