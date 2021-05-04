Siberay 23 Nisan Yarışmasında Türkiyenin gururu oldular

Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyuruya göre, 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kutlamaları kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Siber Dünyada Duru Türkçe" ve " En Güzel 23 Nisan Mesajları " temalarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yarışmasında Zonguldak'tan 4 öğrenci Türkiye derecesi yaparak Zonguldak'ın gururu oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü SİBERAY tarafından düzenlenen 23 Nisan temalı yarışmalarda Alaplı Atatürk Ortaokulu Öğrencileri Zonguldak'ın gururu oldular. Buna bağlı Dereceye giren öğrenciler: Ecrin Hatıl "Siber Dünyada Duru Türkçe" Yarışması Türkiye Birincisi (Alaplı Atatürk Ortaokulu)

Hale Tosun'En Güzel 23 Nisan Mesajları' Yarışması Türkiye İkincisi (Alaplı Atatürk Ortaokulu)

Elif Çolakbay "23 Nisan Resim Yarışması" Türkiye Üçüncüsü (Dr.Derviş Nihat Arkat İlkokulu)

Zuhal Ateş "Siber Dünyada Duru Türkçe" Yarışması Türkiye Üçüncüsü (Alaplı Atatürk Ortaokulu) oldular. Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencinin aldığı bu başarıdan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu başarıyı göstermenin gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan öğrencilerimize tebrik eder, Atatürk Ortaokulu Müdürü Ayhan Tekin'e, öğretmenlerimize, öğrencileri yetiştiren velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.