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Sıcak havada plaja akın ettiler

Zonguldak’ta vatandaşlar, 30 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle plaja akın etti.

Zonguldak'ta vatandaşlar, 30 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle plaja akın etti. Zaman zaman sosyal mesafe unutulurken, bazı vatandaşlar uzakta tek başına yüzerek korona virüs tedbirini elden bırakmadı.


1 Temmuz günü resmi olarak açılışı yapılan Zonguldak Kapuz Halk Plajı, hafta sonu en yoğun günlerinden birini geçirdi. Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu Zonguldak'ta vatandaşlar plaja akın etti. Kalabalığın oluştuğu plajda vatandaşlar sıcak havada denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar bir arada yüzerken yeni tip korona virüs tedbirlerine uymadı. Zaman zaman sosyal mesafe kuralları unutuldu. Bazı vatandaşlar tekne ile açılarak uzakta serinlemeye çalıştı. Bazıları da tek başına uzakta yüzerek sosyal mesafeyi korumaya çalıştı.


Görevliler tarafından sık sık uyarılan vatandaşlara sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı. Denizden çıkan vatandaşlara da maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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