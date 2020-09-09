İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıcak havada plaja akın ettiler

Zonguldak’ta vatandaşlar 25 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle plaja akın etti.

Zonguldak'ta vatandaşlar 25 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle plaja akın etti.


Zonguldak Kapuz Halk Plajı, hafta içi olmasına rağmen en yoğun günlerinden birini geçirdi. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu Zonguldak'ta vatandaşlar plaja akın etti. Kalabalığın oluştuğu plajda vatandaşlar sıcak havada denize girerek serinlemeye çalıştı. Görevliler sosyal mesafe kuralları konusunda sık sık anons yaparak uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.