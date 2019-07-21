Sıcak havayı fırsat bilen plaja akın etti

Zonguldak'ta bir kaç gündür devam eden sağanak yağışların yerine sıcak havaya bırakmasıyla birlikte bine yakın vatandaş kapuz plajına akın etti.

Zonguldak Belediyesine bağlı Kapuz Plajı hafta sonunun gelmesiyle birlikte en yoğun günlerinden birini yaşadı. Hava sıcaklarının 27 dereceyi göstermesiyle birlikte vatandaşlar Kapuz Plajı'na giderek sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Öte yandan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kapuz Plajı'nda, bazı vatandaşlar oturacak yer bulamadığından geri dönmek zorunda kaldı.