Sıcaklık artınca plaja ilgi arttı

Zonguldak'ta hava sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle birlikte vatandaşlar Kapuz plajına ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta bir kaç gün önce yağan sağanak yağış nedeniyle denize ilgi azalmıştı. Hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesiyle birlikte vatandaşlar Kapuz plajına yeniden ilgi göstermeye başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşlar, plaja gelerek sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Hava sıcaklıkları ise 23 derecelere kadar yükseldi.