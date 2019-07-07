Sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti

Zonguldak'ta hava sıcaklığının 27 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar plajları doldurdu.

Kentte 27 derece olarak ölçülen, ancak yüzde 70'ye ulaşan nemle birlikte daha yoğun hissedilen sıcaklık nedeniyle vatandaşlar sahilleri doldurdu. Hafta sonu tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahillere akın etti. Deniz ve güneşin tadını çıkartan vatandaşlar kumlara uzanıp güneşlenirken, bazı vatandaşlar ise denize girerek serinledi.