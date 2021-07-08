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Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde aralıksız yağan sağanak yağış adeta yolları göle çevirdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde aralıksız yağan sağanak yağış adeta yolları göle çevirdi.



Perşembe beldesine bir saat yağan aralıksız sağanak yağış adeta hayatı felç etti. Beldede kurulan halk pazarında satış yapan esnaf zor anlar yaşadı. Yağan yağış nedeniyle beldenin ana arterlerini su bastı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın sona ermesinin ardından beldede hasar tespit ve onarım çalışmaları başlatıldı. Belediye Fen İşleri ekipleri yağmurun getirdiği odun ve çamurları temizleyerek yolları açtı. Ekiplerin beldedeki çalışmaları sürüyor.

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