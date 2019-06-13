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Şiddetli yağış sonrası kanalizasyon suları evini bastı

Zonguldak’ın Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Mevlüt Baduroğlu’nun evi şiddetli yağış sonrası kanalizasyon suyu ile doldu.

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Mevlüt Baduroğlu'nun evi şiddetli yağış sonrası kanalizasyon suyu ile doldu. Eşyaları kullanılamaz hale gelen Baduroğlu, uzanacak yardım elini bekliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölgedeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ani su baskınları ve şiddetli yağışlar etkili oldu. Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Mevlüt Baduroğlu'nun bir apartmanın en alt katında bulunan dairesini de kanalizasyon suyu bastı.


Eşyaları su içerisinde yüzen Baduroğlu, yaşadığı şoku atlatamadı. Ailesiyle birlikte evini temizlemeye çalışan Baduroğlu'nun eşyalarının büyük bir çoğunluğu su altında kaldı. Bazı eşyaları ise kullanılamaz hale gelen Baduroğlu, evine dolan kanalizasyon suyunu kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı.


Uzanacak yardım elini bekleyen Baduroğlu, “12 Haziran günü şiddetli yağış sonrası eve lağım suları bastı. Devlet ve belediye yetkililerinden yardım bekliyoruz. Henüz hiçbir destek ve yardım alamadım. Uzanacak yardım elini bekliyorum. Eşyalarım kullanılamaz hale geldi” diye konuştu.

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