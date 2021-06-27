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Şiddetli yağmur sonrası plaj çamur rengini aldı

Zonguldak’ta sağanak yağışın ardından Kapuz Plajı sarı renge boyandı.

Zonguldak'ta sağanak yağışın ardından Kapuz Plajı sarı renge boyandı.


Zonguldak'ta birkaç gündür devam eden sağanak yağış yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havanın kendini göstermesiyle kötü bir tablo ortaya çıktı. Her sene binlerce kişiyi ağırlayan Kapuz Plajı'nda sağanak yağışla birlikte denize akan çamurlar nedeniyle su sarı renge boyandı. Plaja gelen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

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