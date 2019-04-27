Zonguldak'ta üniversite öğrencileri “Sıfır Atık” projesine dikkat çektiler.

BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. Sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan “Sıfır Atık 1 Kitap” isimli farkındalık projesi oluşturdu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Kayhan Kafalı'nın danışmanlığında, 25-26 Nisan tarihleri arasında Esas 67 Burda AVM'de hayata geçirilen proje kapsamında, “atığı sıfırlamak sizden, kitabınız bizden” sloganıyla yola çıkan öğrenciler, ‘sıfır atık' teması kapsamında çocuklara geri dönüşüm bilincini aşılamak, yetişkinlerde de yine atıkların değerlendirilmesi ve çevre temizliğine dikkat çekilmesi yönünde AVM misafirleri ile röportaj yaptılar.

Röportaj yapılan vatandaşlara ve çocuklara ayrıca teknoloji bağımlılığının oluşturduğu olumsuzluklar hakkında bilgiler aktarılarak, kitap armağan edildi. Renkli anlara sahne olunan etkinlikte, stand ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.