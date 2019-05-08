Silahın kabzasıyla başından yaraladılar

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan kavgada kafasına silahın kabzasıyla vurulan kişi başından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında Kozlu 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 49 yaşındaki İrfan Y., henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle isimleri belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine ismi henüz belirleyen kişi belinden çıkardığı silahın kabzası ile İrfan Y.'nin başına vurulması sonucu yaralandı. İrfan Y. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. İrfan Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı yapan kişi ya da kişileri yakalamak için polis çalışma başlattı.