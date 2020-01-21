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Silahla boynundan vuruldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde bir kişi silahla boynundan vuruldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde bir kişi silahla boynundan vuruldu.


Edinilen bilgiye göre, olay, Gülüç beldesi, Örencik Mahallesi'nde bir petrol ofisinde gerçekleşti. İddiaya göre, petrol istasyonunda Ogün B.(24) ile tartışan F.Ö. yanında getirdiği tabanca ile Ogün B.'yi boynundan vurdu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavisinin ardından Ogün B. Bolu İzzet Baysal Hastanesi'ne sevk edildi. Ogün B. sevk edilirken olay yerinde ki gazetecilere “boynundan vuruldu ama ölmedi diye yazın” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, F.Ö.'yü gözaltına aldı.

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