Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde silahla yaralanan Atmaca tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde silahla yaralandığı tespit edilen ve vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan Atmaca, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Alaplı Belediyesinde Zabıta görevlisi Fatih Yılmaz, bir haftada yaralı bulunan kanatlı hayvan sayısının 3 olduğunu söyleyerek, "İtfaiyemize gelen ihbar üzerine olay yerine giderek, yol kenarında yaralı halde Atmaca bulduk. Atmaca'nın kanadından kaçak avcılar tarafından vurulduğunu tespit ettik. İlk tedavisini bizler yaptık. Milli Parkları Müdürlüğü ekipleri yaralı Atmacayı tedaviye aldı. Son zamanlarda kaçak avcılar tarafından vurulan üçüncü kanatlı hayvan bu. Bu kuşun da diğerleri gibi kanadında saçma izi var. Avcıların nesli tükenmekte olan Atmacayı vurmamasını istiyoruz. Bu konuda daha çok duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.