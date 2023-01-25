Silahlı saldırıda sakat kalan kadın kayınbiraderinin gereken cezayı almasını istedi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçen 2021 yılında yol sebebiyle kayınbiraderiyle aralarında çıkan kavgada silahla yaralanan Ayfer Ö., sakat kaldığını söyleyerek sanık olan kayınbiraderine gereken cezanın verilmesini istedi.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde 2021 yılında Ali Ö., evine giden yolun yengesi ve abisinin evinin önünden geçmesi nedeniyle tartışmalar yaşadı. İddialara göre olay günü Ali Ö.'nün evine gelen misafirlerden rahatsız olan Ayfer Ö. ve eşi Muzaffer Ö. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ali Ö., eline aldığı av tüfeğiyle yengesi ve ağabeyine ateş açtı. Yaşanan olayda Ayfer Ö. kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ali Ö. tutuklanıp cezaevine gönderilirken Ayfer Ö. uzun süren tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Sağ elinin işlevini yitirdiğini ve sakat kaldığını söyleyen Ayfer Ö., karar duruşmasında indirimle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan kayınbiraderinin hak ettiği cezayı almasını istedi. Ali Ö.'nün ise karara itiraz süreci başlattığı öğrenildi.

Yaşadıklarını anlatan Ayfer Ö., "Ben 26 sene boyunca kayın biraderimin yemeğini yaptım, çamaşırını yıkadım. Karşılığında bir kolumu mu kaybedecektim? Nerede adalet ben her gece korku ile uyanıyorum geceleri ağlıyorum 6 ay boyunca hastanede tedavi gördüm. 3 ay yürüyemedim 3 ay yoğun bakımda yattım. O gece arkadaşlarını toplamış alem yaparken onu uyardım, beni dinlemedi. Evden silahını alıp geldi. Beni yakın mesafeden kolumdan vurdu. Vücudumun her yerinde bu korkunun izlerini taşıyorum. Devletime güveniyorum, benim protez kol alacak gücüm yok. Kızlarım bakıyor bana onların yanına taşındım. Onlara yük oluyormuş gibi hissediyorum. Gerekli cezayı almasını devletimden temelli ediyorum" diye konuştu.