Sınıf öğretmeni özgün tasarımları ile öğrencilerini motive ediyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Çomranlı İlkokulu'nda görev yapan Muhammet Erdem öğretmen, kendine özgü tasarımları hem okuluna kazandırıyor hem de öğrencileri motive ediyor.

Çaycuma Çomranlı İlkokulu sınıf öğretmeni Muhammet Erdem, öğrencilerin okula gelme heyecanlarını artırmak ve motivasyon sağlamak amacıyla okulunda özgün tasarımlar yapıyor. Daha önce yaptığı Atatürk köşesi, kitap evi ve onur köşesine bir yenisini daha ekleyerek Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin maketini, birebir oranda küçülterek okulun bir köşesine yaptı.

Okul personeli ve öğrencilerin hayal ettiğini kendisinin de bu hayalleri gerçeğe dönüştürdüğünü ifade eden Muhammet Erdem, “Okul dışında etkinlikleri kapsamında değerlendirmeyi düşündüğümüz ve da kitap evi adını verdiğimiz kamelyamızın malzemeleri hayırsever vatandaşlar tarafından sağlandı. Güzel havalarda çocuklarımızın sınıflarından sıkıldıklarında ellerinde kitaplarla öğretmenleriyle birlikte ders işleyebilecekleri bir mekan oluşturmaktı. Çalışmamızı bitirdikten sonra birinci sınıfların o minicik elleriyle o kitapları okurken görmek bize haz vermişti” diye konuştu.

Atatürk köşesini de anlatan Erdem, “Belirtmek istediğim husus öğretmenlerimizin ne kadar şevkle çalıştıklarını biliyorum. Gönülden çalışan her öğretmen kendi alanının dışında da birtakım çalışmaları yapabilir. Bunun için gönülden istemesi yeterlidir” dedi.

‘Gönül Dostlarımız' köşesinde de hayırsever vatandaşların adını yaşattıklarını belirten Erdem, bu köşede okulun aldığı ulusal ve uluslararası başarı belgelerini de sergilediklerini ifade etti.