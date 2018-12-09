“Sivil Havacılık ve Türk Hava Kurumu” konferansı

Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda “Sivil Havacılık ve Türk Hava Kurumu” konulu konferans düzenlendi.

Uluslararası Sivil Havacılık Günü etkinlikleri kapsamında Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı ve Türk Hava Kurumu Çaycuma Şube Başkanlığı işbirliği ile “Sivil Havacılık ve Türk Hava Kurumu” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa Çaycuma Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencilerinin yanı sıra Türk Hava Kurumu Çaycuma Şube Başkanı Şükrü Güner, şube temsilcileri ve Türk Hava Kurumu eğitmenleri katıldı.

Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metehan Küçüker'in yaptığı açılış konuşmasının ardından söz alan Türk Hava Kurumu İnönü Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Burakhan Danacı, dünyada ve Türkiye'de sivil havacılık faaliyetlerinin önemini ve gelişimini anlatarak Türk Hava Kurumunun tarihçesi ve faaliyetleri hakkında önemli bilgiler sundu.

Konferans sonunda Türk Hava Kurumu Çaycuma Şube Başkanı Şükrü Güner ve Türk Hava Kurumu Eğitmeni Burakhan Danacı'ya Çaycuma Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Saniye Yücel ve Öğr. Gör. Harun Karakavuz tarafından teşekkür belgesi verildi.