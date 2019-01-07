Sivil Toplum Günleri Zonguldak'ta başladı

Sivil toplum ve kamu temsilcileri güçlü işbirliği için Zonguldak'ta bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu-STK İş Birliği Projesi bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında hayata geçirilen faaliyetlerden biri de Türkiye'nin 20 pilot ilinde düzenlenen Sivil Toplum Günleri olarak düzenleniyor. Zonguldak'ta bir otelde düzenlenen etkinliğe vali Erdoğan Bektaş, Sivil Toplum Stratejileri ve Eğitim Daire Başkanı İzzet Güven, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Elif Acar, daire amirleri, kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda konuşan Daire Başkanı İzzet Güven, “2004-2017 yılları arasında dernek üye sayısında yüzde 110 artış yaşanmış. Yine 2010-2018 yılları arasında ise dernek sayısında yüzde 62'lik artış olmuş. Gelirlerinde yüzde 235'lik bir artış yaşanmıştır” diye konuştu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise “Sivil toplum kavramı milletimizin yabancısı olduğu bir kavram değil. Bu günlerde kamunun yapmasına alıştığımız hizmetlerin birçoğunu çok özellikli çok farklı mantıkla yola çıkan sivil toplum eliyle yürütülmesini biliyorduk. Öyle ki uzunca bir süre İstanbul'da bile belediye hizmetlerinin çoğunu vakıflar eliyle yürütülmüştür. Aslında bu kavram büyük ölçüde bizim milletimizin kavramıdır. Batı'nın bizden aldığı daha sonra geliştirerek gündeme taşıdığı bir kavramdır. Tabi bizdeki uygulamasında işin başka boyutları vardı. Daha çok karşılık gözetmeden, karşılığını sevap olarak arzu ederek, umarak ve kimsenin başına kakmadan hayır yapmak iyilik yapmak mantığı vardı. Şimdi iş biraz daha değişti. Batı dünyası ile yüzleştikten sonra işte bugünkü uygulamasına ulaşmış oldu. Aslında her iki uygulamanın da kendine göre olumlu olumsuz yönleri var. Önemli olan vatandaşın kendi içinden yine bir karşılık duygusu gözetmeden örgütlenip belli konulara sahip çıkması ve her aşamada ifade etmesi kamuoyu oluşturması ve o vakit bazen de bizzat gerçekleştirmesine katkıda bulunmasıdır” şeklinde konuştu.

İki gün süren ve katılımcılar arasında etkili iletişimin temellerinin atıldığı bu etkinliklere 7-8 Ocak 2019 tarihinde Zonguldak'ta düzenlenecek olan toplantı ile devam edilecek.