İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siyah-beyazlı taraftarlar İdlip gazilerini unutmadı

Zonguldak Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneği, İdlip’de bombalı saldırı sonucunda yaralanan gaziler Adnan Ersoy ve Ercan Kurt’u ziyaret ederek isimlerinin yazılı Beşiktaş forması ve atkısı hediye etti.

Zonguldak Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneği, İdlip'de bombalı saldırı sonucunda yaralanan gaziler Adnan Ersoy ve Ercan Kurt'u ziyaret ederek isimlerinin yazılı Beşiktaş forması ve atkısı hediye etti.


Süper Lig'in dört büyüklerinden Beşiktaş Karadeniz Ereğli Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Atik ve Yönetim Kurulu Üyeleri, geçtiğimiz aylarda saldırı sonucunda İdlip'de yaralanan Uzman Çavuşlar Adnan Ersoy ve Ercan Kurt'u Yazıcılar köyündeki evlerinde ziyaret ederek moral verdi. Başkan Kurt, yaralı askerlere her zaman yanlarında olduklarını söyleyerek, ellerinden gelen desteği vereceklerinin sözlerini verdiler.


Ziyaretin ardından Karadeniz Ereğli Taraftarlar Derneği Başkanı Atik, isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş forması ve atkısı hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.