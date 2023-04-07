Sobadaki jelin patlaması sonucu hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler köyünde yaklaşık 1 ay önce sobadaki jelin patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 1 ay önce meydana gelen olayda jelin bittiğini düşünen Semra Ergenekon Tilkici, sobayı kontrol ettiği sırada jelin patlaması sonucu ağır yaralandı. Bütün vücudu yanan kadının yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese gelen ekipler, ağır yaralanan genç kadını Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk etti. Burada yaklaşık 1 ay tedavi gören talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Semra Ergenekon Tikici'nin cenazesi, bugün Kandilli beldesi Geyikbeli Camii önünde helallik alındıktan sonra Hasbeyler köyünde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.