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Sobadan sızan gazdan zehirlendi

Zonguldak’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İlayda Y.

Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İlayda Y.(23)hastanede tedavi altına alındı.


Olay, akşam saatlerinde Çaydamar Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. İlayda Y. dün akşam saatlerinde sobayı yaktıktan sonra uyudu. Zehirlendiğini anlayan İlayda Y., 112 sağlık görevlilerini aradı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri İlayda Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan İlay Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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