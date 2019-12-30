Sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı kadını zehirledi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşlı kadın zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahatlı köyünde yaşayan 73 yaşındaki Gülsüm Uslu, evinde otururken sobadan çıkan karbonmonoksit gazı yüzünden zehirlendi. Durumu fark eden yakınları 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.