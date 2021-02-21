Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin İstasyon Mahallesi Ahatlı Caddesinde yaşayan Gökhan S. (35), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Gökhan S.'nin yakınları eve geldiğinde yerde baygın halde bulunca 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen adama ilk müdahaleyi yaparak Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sobadan zehirlenen adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.