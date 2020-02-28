İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şoför esnafından Mehmetçiğe konvoylu destek

Zonguldak’ta şoför esnafı araçlarıyla uzun konvoylar oluşturdu.

Zonguldak'ta şoför esnafı araçlarıyla uzun konvoylar oluşturdu. Araçlarını Türk Bayrakları ile donatan şoförler klakson çalarak Mehmetçiğe destek verdi.


İdlib'de 33 askerin şehit düşmesinin ardından Zonguldak'ta dolmuş ve taksici esnafı Mehmetçiğe destek amaçlı uzun araç konvoyları oluşturdu. Gazipaşa Caddesi'nden başlayan konvoyda klakson çalan şoförler, kent merkezinde konvoy halinde tur attı. Araçlarını Türk Bayrakları ile süsleyen şoför esnafına diğer sürücüler de eşlik etti. Öte yandan kent merkezindeki esnaflar da iş yerlerini Türk Bayrakları ile donattı. Gazipaşa Caddesi esnaflarından Osman Zaimoğlu, "Acımız çok büyük. Milletimizin, devletimizin başı sağ olsun. Üzüntülüyüz. Esnaf olarak, vatandaş olarak çok üzüntülüyüm. Canımız yanıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletinin gücünü gösterme zamanı. Partiler üstü olma zamanı. Kenetleneceğiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizleri küçük görenlere hadlerini bildirmemiz gerekir. Ben şunu ısrarla söylüyorum ki önüne ne gelirse yakarak yıkarak o bölgeyi tarumar etmelerini talep ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletinin gücünü tüm dünya görsün. Türk Milleti ile kimsenin oyun oynayamayacağını herkes görsün" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.