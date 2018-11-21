İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şoförler odası Başkan Demirtaş'ı tebrik etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı makamında ziyaret ederek AK Parti’ye geçişini tebrik etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek AK Parti'ye geçişini tebrik etti.


CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a destek ziyaretleri sürüyor. Kdz. Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, 2. Başkan Ahmet Küçük ile birlikte Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti. Başkan Demirtaş ve Gülüç halkına hayırlı olmasını dileyen Civelek “Gökhan Başkanımız Gülüç'te çok başarılı. Buraya belediyenin imkanları doğrultusunda güzel hizmetler yaptı. Bundan sonra da daha güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz” dedi.


Kdz. Ereğli Kdz. Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf odası Başkanı Cevdet Civelek ve beraberindeki Oda Başkan Yardımcısı Ahmet Küçük'e teşekkür eden Başkan Demirtaş, Gülüç'ün daha fazla hizmet alması ve gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.