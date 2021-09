Soğuk algınlığında yeni tercih: Bitki özleri

Soğuk algınlığı, grip, boğaz ağrısı, nezle gibi hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar şifalı bitkiler için aktarların yolunu tuttu. Gribal hastalıklara karşı, doğal bitki çayları ve karışım çayları da tercih ediliyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aktarlık yapan Vahap Akbulut, bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve soğuk algınlığına iyi gelecek çözümler hakkında bilgiler verdi. Firma olarak ürettikleri bitki özlerinin faydalarını aktaran Akbulut açıklamasında, “Sonbaharda alerjik astım, mevsim geçişi olsun buna dayalı sıkıntılar yaşanıyor. Ama bizler bağışıklık sistemimizi güçlü tutarak bu sıkıntıları aşabiliriz. Bilindiği üzere zencefil, tarçın, havlıcan, karanfil gibi bitkileri çay yaparak tüketebiliriz. Bunun yanı sıra artık ekstraktlar (bitki özleri) üretiyoruz. Dolayısıyla ekstraktlar normal bitkilerden daha güçlüdür. Örneği bir Beta Glukan ekstrakt kapsülü alarak bağışıklık sistemini zirveye çıkarabiliriz. Yine klasik C vitaminlerinden farklı olarak Ester C dediğimiz, asiti alınmış C vitaminlerimiz bulunmakta, bunları alarak yine bağışıklık sistemimizi güçlendirebilir, savunma sistemimizi güçlendirebilir, koruyuculuğunu artırabiliriz. Hasta olduktan sonra da daha iyi iyileşme süreci sağlayabiliriz. Bunun yanı sıra doğal bal, doğal pekmez, öyle ki şu an çok çeşitlilik de var; keçiboynuzu, karadut, pancar gibi pekmezlerin özleri elde ediliyor. Sağlıklı yaşayayım, sağlıklı olayım diyen tüm bireyler bundan faydalanabiliyor” dedi.

Akbulut, “Ekstraktlar ile daha çabuk fayda görüyorlar”

Sonbahara girdiğimiz bu dönemde vatandaşların en çok bitki özlerini tercih ettiklerini belirten Vahap Akbulut şunları söyledi:

“Vatandaşlar bu dönemde en çok propolis ve türevlerini alıyorlar, alışılagelmiş ıhlamur, zencefil, tarçın gibi ürünler klasik olarak alınmakta. Yeni nesil dediğimiz bitki özleri tercih ediliyor, daha çabuk fayda gördükleri için. Örneğin bir zencefilden iki günde fayda görecekseniz, zencefil bitki özünden daha hızlı olarak bir günde fayda görebiliyorsunuz. Bunlarla alakalı da vatandaşlardan istekler söz konusu oluyor.”