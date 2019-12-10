Soğuk havaya aldırış etmeden bitiş çizgisine ulaşmak için koştular

Onlarca sporcu soğuk havaya aldırış etmeden bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele verdi.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyetleri kapsamından Gençler ve Yıldızlar Kros İl Birinciliği müsabakaları Kozlu Sahil Yolunda yapıldı. Müsabakalara merkez il ve ilçelerden onlarca sporcu katıldı. Kozlu Sahil Yolunda yapılan müsabakalar Gençler ve Yıldızlar olmak üzere 2 kategoride yapıldı.

Gençler Erkekler 5 bin metre, tır parkından başlarken, Yıldız Kızlar 2 bin metre yarışları ise Polis evi önünde koşuya katıldı. Öte yandan Genç Kızlar 3 bin metre ve Yıldız Kızlar 3 bin metre yarışlarında öğretmen evi önünde startı verildi.

Bir birinden heyecanlı ve nefes kesen yarışlar sahne olan kros yarışlarında sporcular birbirlerini geçebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Bazı sporcular ise soğuk hava nedeniyle zaman zaman zorlansalar da parkuru tamamladı. Öte yandan herhangi bir sporcu yaralanmalarına karşı sporcuların arkasından ambulans ve polis ekipleri eşlik etti.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalya töreni düzenlendi. Kategorilerinde dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında mücadele edecek.