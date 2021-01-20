İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soğuktan donarak hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde evde tek başına yaşayan bir kişinin soğuktan donarak öldüğü iddia edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evde tek başına yaşayan bir kişinin soğuktan donarak öldüğü iddia edildi.



Olay, ilçeye bağlı Ormanlı beldesi A. Sofular köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Yaşar Sevimci'den bir süredir haber alamayan yakınları köydeki komşularına haber verdi. Eve giren komşular Sevimci'yi yerde hareketsiz şekilde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde ailesinden ayrı yaşayan bir çocuk babası Sevimci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sevimci'nin evdeki sobasının yanmadığı ve soğuktan donarak ölmüş olabileceği iddia edildi. Ambulansla Ormanlı Belediyesi cenaze aracına nakledilen Sevimci'nin cansız bedeni otopsi yapılması için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sevimci'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.