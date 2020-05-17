Sokağa çıkan yaşlılardan sıcağa karşı şemsiyeli önlem

Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sıcak hava dolayısıyla şemsiye ile gezmeye çıktı. Bazı vatandaşlar ise gölgeliklerde serinlemeyi tercih etti.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma izni verildi. Hava sıcaklıklarının 25 derecenin üstünde seyretmesi üzerine vatandaşlar şemsiyeli önlem aldı. Saat 12.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşlar sahil yolunda yürümeyi tercih etti. Deniz kenarında gezen vatandaşlar, gölgelerdeki banklarda adeta özgürlüğün tadını çıkarttı.

Gazipaşa Caddesi'ndeki İsmetpaşa Parkı'na gelen vatandaşlar burada da ağaç gölgesinde oturdu. 2 aydan bu yana evde durduklarını anlatan vatandaşlar, sokağa çıkıp yürümekten mutluluk duyduklarını belirttiler. Bazı vatandaşlar ise bir süre gezdikten sonra dinlenmek ve yeniden sokağa çıkmak üzere evine gitti. Sokağa çıkma izni saat 18.00 itibarıyla sona erecek.