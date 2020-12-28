Sokağa çıkma kısıtlamasında 27 kişiye idari işlem uygulandı

Zonguldak'ta 25-27 Aralık tarihileri arasında 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında 27 kişiye idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta 18- 20 Aralık tarihileri arasında ekipler tarafından il genelinde denetim yapıldı. 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında yasağı ihlal eden 27 kişiye idari para cezası uygulandı. Ekipler il genelinde yapılan denetimlerde 2 bin 983 araç, 5 bin 725 kişi sorgulandı. Sorgulamada 27 kişi sokağa çıkma ihlali, 7 kişi maske ihlali, 10 kişi de sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. 56 saat süren denetimde toplamda 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.