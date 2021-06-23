Sokak hayvanları bu proje sayesinde üşümeyecek

Ereğlili Melikenur Aydemir, kendi tasarladığı 4 adet köpek evini Süleymanbeyler köyüne yerleştirilmesi için Muhtar Mehmet Morcu'ya teslim etti.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Kdz. Ereğlili Melikenur Aydemir, Ürün Tasarımı dersi kapsamında ‘Yaşamak istediğin gibi yaşat' sloganıyla sokak hayvanları için bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Hazırlanan kulübeler ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyü muhtarlığı önünde yer alan boş alana yerleştirildi.

Projenin yapım süreci ile ilgili bilgiler veren Aydemir, kulübe için her detayın düşünüldüğünü ifade etti. Hayvanların kendilerini ifade etme imkanları olmadığına vurgu yapan Aydemir açıklamasında, “Bizim ikinci sınıf projemiz olarak ‘Yaşamak istediğin gibi yaşat' sloganı adı altında yaptığımız köpek kulübelerimiz ve besleme ünitelerimiz olmak üzere 22 ayrı ilde yürüttüğümüz bir projemiz var. Bu projemizin başında Prof. Dr. Hüseyin Güçlü Yavuzcan var. Dr. Öğretim Üyesi Murat Önder, Dr. Cemil Yavuz ve Barış Gür hocalarımla birlikte yürüttüğüm bu projede amaçladığımız şey, sokaklarda yaşayan hayvanların bizim gibi kendilerini ifade etme imkanları yok. Öncü olmak istedik böyle bir şeye, belki vesile oluruz da başkaları da bizim gibi şeyler yapar diye düşündük. Proje üretim aşaması dışında iki ay sürdü. 2 ay boyunca hocalarımızla kritiklerde bulunduk. Sürekli olarak iletişim haline geçtik, ne doğru olur, tasarım açısından, köpeklerin beslenmesi açısından çünkü beslenme üniteleri de koyduk yanlarına, ne şartlarda olacağını, gün ışığının nasıl geleceğini, konum olarak farklı farklı illerdeyiz, hangi ilin ne gibi ihtiyaçları olur, hangi bölgelerde hayvanlar nasıl barınır bunların araştırmasını yaptıktan sonra kapsamlı bir şekilde projemizi yürüttük, çizimlerimizi yaptık. Daha sonra üretim aşamasına geçtik. Üretimin içinde de sürekli bulunduk zaten. Marangozhanede gerek kendimiz kestik, Ereğli'de yardımcı oldular, sağ olsunlar sanayi de destek verdi. Benim projem modüler bir proje. Sökülüp takılabilen parçalardan oluşuyor. Parçadan bütüne bir ilişkisi var. Bu taşıma kolaylığı ve toplu barınma da sağlayabiliyor. Bu projede güttüğüm şey zaten farklı alanlarda barınan barınaklardaki hayvanların da dahil olmak üzere az alanda ne kadar çok hayvan barındırabilirsek, çünkü insanlar sokak hayvanları için şu anda yeterli bilince sahip olmadığı için çok fazla alanlar tahsis edilemiyor. Benim bu projede güttüğüm daha az alanda daha çok köpek barındırmaydı. Neticede de böyle bir şey ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Süleymanbeyler Muhtarı Mehmet Morcu ise projede emeği geçenlere teşekkür etti. Muhtar Morcu açıklamasında, “Köyümüz Ereğli'nin en büyük köyü. Kasapları ile ünlü, hayvan pazarı var. Çevre köylerden yaklaşık 30 köye yakın hizmet veriyor. O yüzden insanlar bakmak istemedikleri sokak hayvanlarını bizim bu gördüğünüz pazar yerimize bırakıyorlar, biz de onları sahipleniyoruz. Bu aşamada Gazi Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde okuyan Melikenur Aydemir kızımızın yaptığı bu çalışma bizi gerçekten çok memnun etti, kendilerini tebrik ederim. Köyümüzü tercih ettiği için de ayrıca teşekkür ederim. Bununla ilgili güzel bir yer ayırdık, daha da çevresini güzelleştireceğiz. Güzel bir proje, hayvanlarımız karda kışta sokakta doğum yapıyorlar. Bir veteriner arkadaşımız vasıtasıyla da gerekli tedavilerini yapıyoruz. Güzel bir proje oldu, başarılar diliyorum” dedi.