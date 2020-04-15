Sokak hayvanları için aş evleri yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ki sokak hayvanları için yapılan aş evleri yerleştirilmeye başlandı.

Çaycuma Kent Konseyi tarafından “Benim de Hayvanların Aşında Bir Katkım Olsun Diyorsanız, Gelin Hayvanlara Aşevi Yapalım; İsterseniz Üzerine İsminizi Yazalım” sloganı ile başlatılan kampanyaya hayvan severler ve Çaycumalılar büyük ilgi gösterdi.

Kampanya dâhilinde tamamı Çaycuma'da hayvan sever gönüllülerin desteği ile yaptırılan aşevleri pandemi (Koronavirus salgını) nedeniyle gecikmeli de olsa sahiplerine teslim edilerek ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirilmeye başlandı. Çaycuma Kent Konseyi bu günlerde aç kalan sokak hayvanları için önemli bir ihtiyacı karşılayan aşevlerine destek veren hayırseverlere teşekkür etti.