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Sokak hayvanları için karton kutudan kumbara

Zonguldak’ta esnaflar sokak hayvanlarına sahip çıkmak amacıyla, karton kutudan kumbara yaptı.

Zonguldak'ta esnaflar sokak hayvanlarına sahip çıkmak amacıyla, karton kutudan kumbara yaptı.


Fevkani altı esnafları sokak hayvanlarına sahip çıkmak amacıyla kutudan kumbara yaptı. Esnaflar karton kutudan hazırladıkları kumbaranın üzerine, ''Hayvan severlerden mama parası bekliyoruz'' şeklinde yazı koyarak sokak köpeğinin yanına koydu. Esnafların bu anlamlı davranışının üzerine vatandaşlardan duyarsız kalmayarak kumbaranın içine bozuk para atarak destek verdi. Öte yandan kumbaradan toplanan para ile sokak hayvanlarına mama alınarak köpeklerin aç kalmaması sağlanacak.

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