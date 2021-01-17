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Sokak hayvanları unutulmadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde belediye ekipleri sokak hayvanlarının kar yağışı sonrası mağdur kalmaması için seferber oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye ekipleri sokak hayvanlarının kar yağışı sonrası mağdur kalmaması için seferber oldu.


Dün akşamdan itibaren kenti etkisi altına alan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, ulaşımda güçlük yaşanmaması için de Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Marmara ve Karadeniz'i etkisi altına alan kar yağışı sonrası, sokak hayvanlarının barınma ve beslenme gibi hayati önem taşıyan unsurlar da düşünülüyor.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokak hayvanlarının beslenme noktalarını temizlediklerini belirterek şunları ifade etti:


"Bir taraftan kar temizleme çalışmalarımız sürerken, diğer taraftan kentimizin birçok noktasında hayatı paylaştığımız dostlarımıza mama dağıtımına ve beslenme noktalarını kardan temizlemeye devam ediyoruz."

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