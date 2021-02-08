İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak ortasında çırılçıplak dolaştı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir kişi cadde ortasında çırılçıplak dolaştı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi cadde ortasında çırılçıplak dolaştı.


Edinilen bilgiye göre olay Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi çırılçıplak bir halde cadde üzerinden ilçe meydanına kadar yürüdü. Kısıtlamadan muaf olan bir balıkçı esnafı, işyerinin önünde duran adamı uzaklaştırdı. Elleriyle vücudunun belirli bölgelerini kapatarak ilerleyen adama çevredekiler tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı araca alarak bölgeden uzaklaştırdı. Caddede çırılçıplak gezen vatandaşın psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.