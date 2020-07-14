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Sokak ortasında işlenen cinayetin ilk duruşması yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 4 ay önce işlenen cinayetle ilgili olarak savcılık iddianamesi hazırlanarak ilk duruşma yapıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 4 ay önce işlenen cinayetle ilgili olarak savcılık iddianamesi hazırlanarak ilk duruşma yapıldı. Savcılık cinayet zanlısı hakkında müebbet, kardeşi için ise cinayete yardımdan 15 ila 20 yıl hapis cezası talep etti.


Kdz. Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında B.B. (45) daha önce babasını ayağından vurarak yaralayan M.K.'nin babası Eyüp K.'yi (58) Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bir giyim mağazasının önünde 8 el ateş ederek öldürmüştü. Cinayetle ilgili olarak savcılık soruşturması tamamlanarak Kdz. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu cinayet zanlısı B.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken iki tarafın avukatları ile cinayet zanlısının yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu. Cinayet zanlısı B.B. yaşanan olayla ilgili olarak verdiği ifadede olay günü babasını hastaneden getirdiği sırada gördüğünü ve olayı gerçekleştireceğinden kimsenin haberi olmadığını söyledi. B.B. ayrıca maktulün kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek, öldürme kastıyla değil yaralama kastıyla ateş ettiğini iddia etti. Ancak savcılık maktulün kendisini tehdit ettiğine yönelik hiçbir tanık ve görüntünün bulunmaması, yine maktulün üzerinde silah bulunmaması ve 8 atıştan yedisinin isabet etmesini göz önünde bulundurarak B. hakkında kasten adam öldürmekten müebbet hapis istemiyle dava açılmasını talep etti. Savcılık ayrıca B.B.'nin kardeşi T.B.'nin (42) cinayete yardımdan 15 ila 20 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.


Mahkeme ilk duruşmadan savcılık iddianamesinin okunması ve alınan ifadeler in ardından delillerin incelenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

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